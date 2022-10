x x

SARONNO – Anche per la serie D maschile di volley ricomincia finalmente la stagione con la prima giornata di campionato che vedrà sfidarsi l’Isoltek Pallavolo Saronno contro il Cantù.

Dopo il fantastico esordio di campionato dei veterani di serie B, anche i ragazzi saronnesi delle giovanili sono pronti a scendere in campo per la partita di sabato 15 ottobre. Il match verrà ospitato dal PalaDozio (via Biffi 4, Saronno) e avrà inizio alle 21.15, subito dopo la partita della squadra saronnese di serie B contro il Malante.

Tutti pronti a tifare Saronno in questo game day.

(foto d’archivio)

