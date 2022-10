x x

SARONNO – Prima giornata di campionato e prima vittoria per i ragazzi della Pallavolo Saronno di serie D che nella serata di sabato 15 sono riusciti ad avere la meglio sul Cantù con un punteggio di 3-0.

Sono stati 3 set combattuti fino all’ultimo punto, come si può vedere anche dai parziali (26-24/25-23/25-23), ma grazie alla mentalità vincente e al gioco di squadra i giovani saronnesi sono riusciti a rimanere lucidi anche nei momenti di tensione sui finali di set.

Il Saronno, che ha esordito magnificamente in questa nuova stagione di campionato, si prepara ora ad affrontare il Valbreggia Volley nella partita di sabato 22 ottobre.

(foto della squadra)

