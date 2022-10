x x

SARONNO – Tutto pronto per la seconda giornata del campionato nazionale di serie B maschile di volley, che vedrà sfidarsi i ragazzi della Pallavolo Saronno contro quelli dello Yaka Volley Malnate.

Il match, che si giocherà in casa, verrà ospitato dal palazzetto Felice Dozio (via Biffi 4, Saronno) sabato 15 ottobre alle 18.45 e sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook della squadra.

I saronnesi, a questo secondo incontro, si presentano forti della schiacciante vittoria sul Grassobbio (3-0), durante la prima partita di campionato, e con un ottimo terzo posto nella classifica del girone B.

Con alle spalle un eccellente esordio, non ci resta che augurare in bocca al lupo ai nostri Amaretti.

(foto d’archivio)

