MILANO – Oggi in crescita i ricoveri ospedalieri in Lombardia, per quanto riguarda la pandemia da coronavirus. Sul territorio regionale nella giornata odierna si sono inoltre registrati 7.701 nuovi casi. In Italia oggi 38.969 nuovi casi, con 73 decessi e 252 persone in terapia intensiva.

I dati di oggi in Lombardia:

– i tamponi effettuati: 38.583

– i nuovi casi positivi: 7.701 (ieri 7.991)

– in terapia intensiva: 16 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.123 (+22)

– i decessi, totale complessivo: 42.769 (+23)

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

