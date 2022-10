x x

SARONNO – Uno piccolo striscione con il proprio logo, smanicato ad alta visibilità arancione e tanta voglia di raccogliere rifiuti e spazzatura dai lati della strada e dalle aiuole. Così stamattina i saronnesi hanno visto, in piazza San Francesco prima, in via Diaz poi e infine in piazza Cadorna davanti alla stazione Damiano Marangoni il fondatore del gruppo Strade Pulite che da oltre 7 anni pulisce in solitaria strade e angoli della provincia di Varese.

Ieri mattina per la prima volta Damiano si è messo all’opera a Saronno in un lungo assolutamente iconico piazza San Francesco. L’idea è quella di iniziare a sensibilizzare la città con l’obiettivo di creare anche qui una squadra che realizzi interventi in città. Del resto l’associazione che opera su base volontari ha segnato un + 200 iscritti solo nell’ultimo anno.

La mattinata a Saronno è stata impegnativa: “Ho trovato una città trascurata con tanta sporcizia in giro – spiega il volontario – decine e decine di mozziconi di sigaretta e pezzi di plastica li ho raccolti solo dai tondelli degli alberi in piazza San Francesco”.

Una presenza quella di Damiano che non è passata inosservata con tanti saronnesi che si sono fermati a salutarlo riconoscendolo, qualcuno che gli ha chiesto informazioni sull’iniziativa e c’è anche chi gli ha offerto la colazione in una meritata pausa dopo ore di duro lavoro.

Non a caso Damiano Marangoni sta pensando di creare una squadra che operi a Saronno: “Chi volesse può contattarci sui nostri social siamo pronti a collaborare anche qui”.

