x x

CARONNO PERTUSELLA – Domenica pomeriggio alle 15 la settima giornata di campionato nel girone A di Serie D, la Caronnese sempre alla ricerca della prima vittoria in campionato ospita il Desenzano. Dopo l’amaro calice della trasferta di Seregno, la volontà di ottenere il massimo risultato possibile e conquistare la prima gioia.

Simone Moretti: “Ora contano i punti”

Più sostanza che forma, perché dopo la beffa di Seregno, con la sconfitta arrivata nel recupero, Simone Moretti – allenatore della Caronnese – cerca la prima vittoria in campionato: “Sappiamo che non sarà semplice, contro un Desenzano costruito per arrivare tra i primi posti nel girone. Ma ora c’è da pensare più alla sostanza che non alla forma, così vogliamo ottenere la prima vittoria in campionato”.

Alla scoperta del Desenzano

Rispetto allo scorso anno il Desenzano ha cambiato guida tecnica e leader offensivo. In panchina Mario Tacchinardi, allenatore arrivato in estate dal Breno. Davanti, salutato Grasjan Aliu, è Emanuele Bardelloni il leader di una squadra che vuole puntare in alto. Tanti i volti nuovi rispetto al passato (tra questi, anche gli attaccanti Patricio Goglino e Vincenzo Maione, quest’ultimo in gol settimana scorsa contro l’Arconatese), il Desenzano al momneto è 11° con otto punti in classifica frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Paloschi Mattia.

Difensori: Alushaj Xhuljo, Cattaneo Matteo, Cosentino Matteo, Curci Alessandro, Dipalma Matteo, Galletti Andrea, Pandini Simone,

Centrocampisti: Achenza Michelangelo, Cretti Mattia, Dragone Benito, Gini Tommaso, Sardo Samuel, Tunesi Mattia, Vingiano Umberto.

Attaccanti: Agello Stefano, Austoni Filippo, Duguet Gilles, Gaeta Marco, Vai Nicolò.

15102022