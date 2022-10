x x

SARONNO – Alla seconda giornata della serie B di volley maschile, risultati alterni ieri sera per le formazioni locali.

Al palasport comunale di viale Europa di Caronno Pertusella la Rossella Ets Caronno ha perso 3-0 contro la corazzata Scanzorosciate, fra le favorite al successo finale e che dunque si è imposta in tutti e tre i set, comunuque contro caronnesi a lungo restati in partita. Parziali 20-25, 21-25 e 21-25.

Al Paladozio di via Biffi a Saronno, Pallavolo Saronno-Yaka Malnate 0-3. Dunque anche per i saronnesi una netta sconfitta, in uno dei derby stagionali, Parziali 24-26, 21-25 e 21-25.

Al Centro sportivo Blu di via Tolstoj, Miretti Team Limbiate-Mgr Grassobbio 3-0, netto successo limbiatese con parziali di 25-22, 25-23 e 25-13. Altri risultati: Mornago-Valtrompia 1-3, Diavoli-Vero volley Monza 3-0, Pallavolo Milano Vittori-Bresso 3-1. Classifica: Malnate e Scanzorosciate 6, Diavoli 4, Crema, Limbiate, Saronno, Caronno, Valtrompia 3 punti, Besanese e Bresso 2, Monza 1, Mornago e Grassobbio 0.

(foto: Limbiate volley)

16102022