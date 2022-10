x x

SARONNO – Aumentano gli insegnanti positivi al coronavirus nelle scuole saronnesi. A fare il punto è stato questa mattina il sindaco, Augusto Airoldi, parlando ai microfoni di Radiorizzonti.

“In merito agli studenti, avevamo registrato 17 studenti positivi la settimana scorsa, sono 15 questa settimana anche se non tutti gli istituti hanno segnalato in tempo l’aggiornamento dati, che quindi potrebbero essere differenti. In aumento il numero degli insegnanti positivi, che cresce da 21 della settimana scorso ai 30 di oggi”.

Il sindaco si è anche soffermato sui dati cittadini aggiornati.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

