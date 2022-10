x x

GERENZANO / LOCATE VARESINO – Gestire in maniera coordinata importanti interventi di riqualificazione ambientale per la tutela della biodiversità: è questo l’obiettivo dell’Accordo di rete firmato nei giorni scorsi dal Comune di Gerenzano, insieme a Locate Varesino e al parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. L’accordo è la conclusione di un percorso iniziato nel 2017 con l’avvio del progetto “Sistema Olona”, promosso dall’Istituto Oikos e finanziato da Fondazione Cariplo, che ha contribuito a valorizzare l’ambiente del territorio dell’Olona estremamente urbanizzato.

Sono stati realizzati interventi di riqualificazione e creazione di zone umide, riqualificazione vegetazionale, costruzione di corridoi verdi per permettere alla fauna di attraversare strade e ferrovie in sicurezza, miglioramenti dei sentieri, laboratori ed iniziative di sensibilizzazione ambientale per studenti e cittadini. Il Sistema Olona ha visto la collaborazione di Ferrovie Nord, Università dell’Insubria, PLIS dei Mughetti, Legambiente Lombardia, PLIS Valle del Lanza, Comune di Vedano Olona, PLIS Rile Tenore Olona, Parco del Medio Olona, Comune di Locate Varesino, Parco Bosco del Rugareto e Comune di Gerenzano.

Nel territorio del Parco dei Mughetti Comune di Gerenzano sono stati realizzati:

– Un tunnel faunistico sotto la Via Risorgimento che connette il Parco degli Aironi con i boschi del parco dei Mughetti e del Parco del Rugareto

– Una mensola rialzata lungo il Bozzente al di sotto della linea ferroviaria Saronno-Malpensa

– Un passaggio faunistico sperimentale sulla linea ferroviaria Saronno-Malpensa

– La riqualificazione, lungo la linea ferroviaria Saronno-Malpensa, dei bypass esistenti lungo le rogge del Bozzentino e del Fontanile di San Giacomo.

“Contribuiamo tutti a salvaguardare il nostro territorio!” dicono dal Comune gerenzanese.

