SARONNO – Sabato mattina gli agenti di polizia locale del comando di piazza Repubblica hanno realizzato una nuova serie di controlli per il mancato rispetto dei divieti di sosta temporanei posizionati per la polizia locale.

Questa volta a far discutere non sono stati i verbali ai residenti ma quelli alle vetture dell’autonoleggio di vetture elettriche. Dietro la stazione si trova infatti l’area in stazionamento delle vetture dedicata solo ai mezzi per questo servizio frutto di un accordo tra il Comune, E-vai e Ferrovienord.

E proprio in quell’arteria, via Ferrari, vige, per effetto di un’ordinanza e della segnaletica, un divieto di sosta il sabato mattina dalle 9 alle 11 per permettere agli operatori di Amsa ed Econord di pulire i parcheggi da foglie e rifiuti rimasti sull’asfalto. Da quest’incongruenza sono arrivate le sanzioni su cui però è all’opera la polizia locale sia per il loro annullamento sia per l’aggiornamento della segnaletica in modo da evitare nuovi incongruenze.

