x x

SARONNO – Indagini in corso da parte della polizia locale di Saronno per trovare l’automobilista che domenica notte ha sfondato la segnaletica alla rotonda tra viale Lombardia e via Varese salvo poi dileguarsi senza lasciare traccia. L’incidente è avvenuto intorno alle 3,50 quando per cause ancora da accertare il conducente ha perso il controllo dell’auto ed ha sfondato la segnaletica. Sono stati proprio i cartelli e i pali a fermare la corsa dell’auto che è rischiato di finire nel torrente Lura che corre al centro della rotonda. Comunque i danni riportati dalla vettura non sono stati particolarmente gravi tanto che ingranata la marcia l’automobilista si è dileguato. Pochi minuti dopo giusto il tempo di vederlo sfrecciare via in lontananza è sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri che con una sommaria descrizione dell’auto e l’orario permetterà alla polizia locale, grazie alle immagini delle telecamere, di risalire alla vettura e quindi al conducente a cui saranno addebitati i costi dei danni provocati.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn