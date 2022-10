x x

TRADATE / SARONNO – Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Saronno riguardo alla rapina avvenuta nel tardo pomeriggio dell’altro giorno, in centro a Tradate. Alle 19.15 un malvivente, a volto coperto, si è presentato brandendo un coltello in un negozio, nei pressi del Municipio: c’era il titolare che stava giusto chiudendo i conti prima di tornare a casa. E’ stato minacciato e non ha potuto fare altro che consegnare la modesta somma che aveva in cassa.

Presi i soldi il bandito è scappato a piedi, facendo rapidamente perdere le tracce mentre al derubato non è rimasto altro da fare che contattare i militari dell’Arma e riferire della disavventura.

