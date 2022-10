Origgio, ciclista investito in viale Umbria

x x

ORIGGIO – Incidente stradale ieri alle 12.45 a Origgio, in viale Umbria: è stato investito un ciclista. L’uomo, di 48 anni, è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza del Sos Rho ed è stato trasportato all’ospedale di Legnano, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro anche le forze dell’ordine, che si sono occupate dei rilievi del sinistro e di tutti gli accertamenti del caso al fine di chiarire la dinamica dei fatti e per mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto archivio: precedente intervento dei mezzi di soccorso per un incidente stradale sempre nella zona)

21102022