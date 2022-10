x x

SARONNO – Ladri in azione in via Tommaseo nel centro storico di Saronno: ieri mattina la brutta sorpresa per un cittadino, che aveva parcheggiato lì e non ha potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri per presentare denuncia contro ignoti. Il malvivente non ha preso nulla, perchè nell’abitacolo non c’era niente da rubare, per l’automobilista il problema di rimuovere tutti i frammenti del vetro e poi di dover procedere con le riparazioni del caso.

In zona ci sono parecchie telecamere della videsorveglianza, le registrazioni forse potranno aiutare a risalire al responsabile o responsabili dell’accaduto.

(foto archivio: vetri della auto rotti in città, era già successo anche in altri quartieri)

