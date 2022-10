x x

GERENZANO / RESCALDINA – Incidente oggi in via Gerenznao, al confine fra Rescaldina e Gerenzano: alle 11.30 si è ribaltata una automobile, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e sono arrivati i carabinieri, una pattuglia della Compagnia di Legnano, oltre ad una ambulanza per soccorrere le persone che erano a bordo del veicolo. Si trattava di un 26enne e di un 37enne, che comunque non hanno riportato gravi lesioni, Sono stati visitati e medicati direttamente sull’autolettiga e non è stato necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, ed è stato quindi richiesto l’intervento di un carro attrezzi per la rimozione del veicolo incidentato.

