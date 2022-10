x x

E per i nuovi assunti stipendio di ingresso aumentato del 19 per cento

ORIGGIO – “Apprezziamo il grande lavoro che i nostri dipendenti svolgono durante tutto l’anno e siamo orgogliosi delle retribuzioni competitive che offriamo”: lo scrive Amazon Italia che passa anche dalle parole ai fatti, ogni dipendente a tempo piano, part time o stagionale riceverà un bonus di 500 euro netti da gennaio 2023 ed il valore dei buoni pasto giornalisti passerà da 5 a 7 euro. Un modo anche di combattere il caro vita ed il caro bollette, con cui le persone si trovano a fare i conti.

Inoltre dal 1 ottobre da parte di Amzon è stato deciso un incremento del 19 per cento dello stipendio di ingresso per i lavoratori della logistica, si va 1.713 lordi al mese. Ovvero ad uno stipendio mediamente superiore del 8 per cento rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale per logistica, trasporto merci e spedizioni.

Ottima notizia dunque per chi decide di lavorare per la multinazionale, che è ormai una presenza sempre più importante nel Saronnese, con il grande centro della logistica che si trova alle porte di Origgio.

23102022