RESCALDINA – Quattro giovani sono stati arrestati oggi dai carabinieri per concorso in tentato omicidio, sono accusati di avere aggredito un 26enne originario del Ghana, fuori da un bar di Rescaldina. Il fatto era accaduto il 13 febbraio scorso: ora a finire in manette sono stati un 24enne di Noviglio, un 21enne residente a Corbetta, e due 25enne originari del Kosovo ed abitanti a Magenta mentre un 26enne della Repubblica Dominicana era stato già arrestato poco dopo i fatti.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Legnano, che hanno condotto le indagini, il litigio iniziato nel locale pubblico era proseguito all’esterno, nel posteggio dove l’africano era stato aggredito, rapinato ed anche accoltellato all’addome ed era rimasto gravemente ferito. Ad incastrare i ragazzi, intercettazioni telefoniche, le testimonianze raccolte dai militari dell’Arma ed anche i riscontri della squadra scientifica e del Ris di Parma. Alla luce delle risultanze investigative, nella giornata odierna i carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio.

20092022