x x

VARESE – Per la mattinata ed il pomeriggio di domenica 23 ottobre non sono da escludere piovaschi o deboli piogge discontinue, in particolare sulle zone occidentali della Regione. Dalla serata è attesa una nuova perturbazione da ovest, con un incremento dell’intensità delle precipitazioni in particolare su Valchiavenna, Varesotto, Valtellina e Lario Occidentale. Per questo motivo il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia rivaluterà nelle prossime ore le previsioni meteo ed i “Codici di allerta” per ciascun scenario di rischio.

Per quanto riguarda le temperature, la massima oggi dovrebbe essere in lieve calo attorno ai 18 gradi, con minima comunque attestata a 15 gradi. Lunedì massima di 19 e minima notturna di 13 gradi, con schiarite serali e notturne.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

23102022