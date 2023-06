x x

Lago anche alla stazione di servizio della A8

SARONNO / CASTRONNO – Nella tarda serata di ieri a Saronno tanti fulmini e tuoni ed un po’ d’acqua, senza particolari danni. Situazione diversa in altre aree del Varesotto. Dalle 21 di domenica, infatti, una forte perturbazione temporalesca ha colpito l’alta provincia di Varese. Si registrano diversi allagamenti e alcuni tagli pianta. Le zone maggiormente colpite sono statr quelle di Viggiù, Gaggiolo, Ligurno, Malnate, Vedano Olona, Gazzada Schianno, Buguggiate. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre.

Il lavoro dei vigili del fuoco è proseguito nel corso della notte, per un centinaio le richieste di soccorso. Disagi anche sull’autostrada A8, presso il distributore di Castronno direzione Varese si è verificato l’allagamento di una parte del piazzale con alcuni automobilisti impossibilitati a riprendere la marcia; sul posto è intervenuta una squadra che sta tentando di far defluire l’acqua e ha aperto un cancello di servizio per far uscire le auto sulla via adiacente.

(foto: alcune immagini degli interventi notturni per il maltempo nel Varesotto)

12062023