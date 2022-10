x x

SARONNO – Un monumento per ricordare chi si è spento a causa della pandemia e quanti, dai volontari ai medici, hanno deditato tempo, conoscenze, energie e tanta dedizione per aiutare la comunità saronnese ad affrontare e combattere la pandemia. E’ la proposta che arriva dal capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone.

“Il Covid ha segnato e sta segnando la vita di tantissime persone e delle nostra comunità – esordisce il delegato di FdI – Ora la pandemia ha allentato la sua morsa abbiamo strumenti per contrastarla ma non va dimenticato chi non c’è più e le risorse che la nostra comunità ha messo in campo per superare questo difficile sfida sanitaria ma anche sociale”. Da queste considerazioni arriva la proposta: “Penso sia giunto il momento nel quale anche a Saronno, come successo recentemente a Tradate, ci sia un ricordo tangibile per ricordare i caduti a causa del covid e anche quanto la città abbia saputo lavorare insieme valorizzando risorse, a partire da volontari, medici e infermieri, per affrontare un’emergenza senza precedenti”.

“Spero – conclude Guaglianone – che l’Amministrazione sappia leggere l’importanza di avere un monumento e un momento collettivo in cui ringraziare e ricordare quanto ha perso e quanto ha dato la comunità. Nell’aprile 2020 l’Amministrazione con l’ex sindaco Alessandro Fagioli ha dato all’ospedale una Ciocchina straordinaria per l’impegno dimostrato nella lotta alla pandemia. Sarebbe doveroso avere un segno tangibile di questo difficile momento vissuto da Saronno anche sul nostro territorio. E’ stato un giusto e doveroso grazie dato a caldo durante l’emergenza. E’ ora che Saronno, come tante altre comunità, trasformi in un segno tangibile, concreto che resti parte della nostra città le difficoltà superate”.

