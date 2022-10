x x

CISLAGO – E’ stato portato in codice giallo all’ospedale di Legnano uno dei due 60enni coinvolti oggi, poco dopo mezzogiorno nell’incidente avvenuto in via San Giovanni Bosco all’altezza del civico 229.

Lo scontro ha visto coinvolta una Panda e un’altra vettura che si sono incrociate al centro della carreggiata. Richiamati dal rumore dell’impatto i residenti hanno dato l’allarme e sul posto è accorsa la polizia locale guidata dal comandante Marco Cantoni e i mezzi di soccorso. il personale della Croce Bianca di Legnano e del Sos di Uboldo hanno prestato le prime cure ai due conducenti un 61enne ed un 63enne. Uno dei due è stato portato in codice giallo all’ospedle di Legnano l’altro in verde a quello di Saronno.

Sul posto, come detto la polizia locale, che ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn