CASCINA DEL SOLE – La Solese, società del girone A di promozione, ha deciso di esonerare Daniele Ferretti in seguito alla sconfitta 0-3 contro il Meda, nell’ottava giornata del campionato di Promozione.

La Solese ha attualmente sei punti in campionato, di cui 3 a seguito della vittoria col Saronno nella sesta giornata.

Il comunicato della squadra

La Polisportiva Solese comunica che, La sconfitta in casa contro il Meda costa l’esonero al Mister Daniele.

La società ringrazia il Mister e suo Staff per l’impegno mostrato , la dedizione e la professionalità ma le diverse vedute hanno portato il Direttivo a prendere questa decisione.

Nelle prossime ore verrà comunicato il nuovo allenatore che avrà il duro compito di salvare la categoria.

