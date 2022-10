x x

20.05ROVELLASCA – Disavventura per un ciclista di 53 anni ieri sera mentre percorreva via Cavour a Rovellasca: è caduto ed è rimasto ferito. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme e sul posto, erano le 20.05, si è precipitata una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo. Il personale di soccorso gli ha prestato le prime cure e quindi il cinquantatreenne è stato trasportato all’ospedale di piazza Borella a Saronno perchè fosse medicato e per tutti gli accertamenti sanitari del caso. Dopo le prime verifiche al momento del ricovero, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

Tutto dunque si è concluso senza gravi conseguenze.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

26102022