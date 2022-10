Uboldo, troppo alcol… sulla Bustese

x x

UBOLDO – Troppo alcool sulla Bustese: sono stato alcuni passanti l’altra notte all’1 a segnalare, nella zona dell’abitato di Uboldo, la presenza di una donna che stava male. Contattato il 112, il coordinamento regionale per le emergenze sanitarie ha inviato sul posto l’ambulanza disponibile che in quel momento si trovava più vicina ovvero una autolettiga della Croce azzurra di Rovellasca. E’ stata soccorsa una donna alla quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica.

La paziente si comunque ben presto ripresa e non si è rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: una ambulanza in servizio notturno sul territorio del Saronnese per una precedente emergenza sanitaria, sotto il coordinamento di Areu)

26102022