Comasco

ROVELLASCA – Sara Clerici si presenta alla cittadinanza in vista della sua corsa per le amministrative del prossimo 8 e 9 giugno, quando Rovellasca voterà il proprio sindaco.

L’appuntamento, previsto per venerdì 17 maggio, alle 21, nella sala consiliare di via De Amicis, vuole essere un’occasione per presentare il programma con cui Sara Clerici si candida, supportata da quattro liste: le due liste civiche “Insieme per Rovellasca”, “Vivo Rovellasca e Manera”, Movimento 5 stelle e il gruppo del Partito Democratico cittadino.

Durante la serata verranno anche presentati i candidati a consiglieri comunali.

