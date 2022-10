x x

SARONNO – Iniziano i percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole medie, che il prossimo giugno dovranno compiere la scelta per la scuola superiore.

Anche i genitori sono coinvolti in questo percorso: l’amministrazione comunale organizza tre incontri online per consigliare i genitori circa l’inizio del percorso con i propri figli, con il supporto tecnico di Fondazione Daimon.

Giovedì 3 novembre alle 21 si terrà l’incontro “la scelta della scuola superiore: come orientarsi?” con Serena Giobbio, psicologa e psicoterapeuta, consulente Cospes di Arese.

Lunedi 7 novembre alle 21, si terrà l’incontro “scopriamo insieme i percorsi della scuola superiore”, con Maddalena Borsani, psicologa e psicoterapeuta, consulente Cospes di Arese.

Lunedì 14 novembre alle 21 è il momento di “orientamento: per i ragazzi con dsa un po’ di attenzione”, con Giuliana Munaretto, presidente associazione italiana Dislessia, sezione Varese e Marica Mereghetti, insegnante, tutor aid, formatrice Feuerstein.

Gli incontri si terranno su Zoom al link: https://us02web.zoom.us/j/84881724270 – ID riunione: 848 8172 4270

Non mancheranno Spazi orientamento dedicati agli studenti: le scuole secondarie di secondo grado di Saronno e del territorio incontrano gli studenti delle terze medie e le loro famiglie.

Sabato 12 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 presso all’istituto Ipsia “A. Parma” via Mantegazza, 25 a Saronno, diversi istituti da Saronno e non solo si presenteranno ai ragazzi. Gli istituti saronnesi presenti saranno il liceo “Legnani”, liceo scientifico Grassi, Itc Zappa, Itis Riva, Ipsia Parma, collegio arcivescovile Castelli, Ial Lombardia, Istituto Orsoline di San Carlo, fondazione Daimon, Istituto “Prealpi”.

Tra gli istituti del territorio, invece, saranno presenti: liceo artistico Candiani di Busto Arsizio, Iis Castiglioni di Limbiate, liceo artistico Melotti di Lomazzo, liceo musicale coreutico Bausch di Busto Arsizio, Ciofs Fp Lombardia di Castellanza e Cesano Maderno, Iis Don Milani di Tradate, Acof Olga Fiorini Onlus di Busto Arsizio, Enaip Lombardia di Busto Arsizio, Ip Verri di Busto Arsizio, Afol Cfp di Cesate, Ite Montale di Tradate, liceo e istituto tecnico Levi di Bollate.

Per info contattare il 02 96704015 o mandare una mail a [email protected]

