GERENZANO – La raccolta funghi nel Parco dei Mughetti (composto dai Comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano) è gratuita e libera, quindi non serve alcun permesso né il pagamento di contributi. WLa raccolta, consentita dall’alba al tramonto, si riferisce ai soli corpi epigei (fuori terra) che possono essere prelevati solo manualmente, senza l’ausilio di attrezzi, se non per il taglio del gambo delle specie di Armillaria spp” specificano dall’Amministrazione gerenzanese.

Il limite massimo giornaliero di raccolta per persona è di 3 chili di funghi, eccezion fatta per gli esemplari di Armillaria spp., per i quali non sono indicati limiti quantitativi. Alla raccolta deve seguire la pulitura sommaria del corpo fruttifero in loco.

Per il trasporto dei funghi è fatto obbligo di utilizzare contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore (es. cestini o retine), quindi non sono ammessi sacchetti o contenitori di materiale plastico chiusi. Si raccomanda di evitare l’accesso alle aree boschive con la propria auto privata, lasciandola parcheggiata all’esterno del Parco oppure, ove possibile, in prossimità dei cartelli di divieto di transito.

Si consiglia la raccolta delle sole specie commestibili conosciute. Per qualsiasi dubbio sul riconoscimento si può fare riferimento all’ispettorato micologico dell’Ats Insubria (riferimenti in “Documenti” al seguente link:

http://www.parcomughetti.it/news.asp?ID=228 ).

La vigilanza sulla raccolta funghi è in capo ai carabinieri Forestali, alla polizia provinciale e alle guardie ecologiche volontarie.

27102022