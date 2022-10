x x

SARONNO – Un falso avvocato ha truffato una nonnina a Saronno: via gli ori di famiglia.

L’Amministrazione ha annunciato l’avvio degli interventi sulle strade cittadine per rilevare la situazione del traffico e della circolazione a Saronno in modo da avere gli elementi per il nuovo Pgtu.

Sono partite in questi giorni le opere connesse alla riqualificazione dello skate park Matteotti, a seguito della vincita da parte dell’Amministrazione di un bando regionale che finanzia le strutture che consentono di svolgere attività sportive all’aperto.

Grazie alla partnership con Miluna, Temporo Galanti ha organizzato un evento unico nel suo genere. Sabato 29 ottobre, a partire dalle 15:30 e fino alle 19 la possibilità di incontrare di persona Zeudi Di Palma e scattare una foto con lei. La foto sarà stampata e distribuita durante l’evento.

27102022