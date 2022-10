x x

CARONNO PERTUSELLA – Ha sostenuto di non essere un ladro ma di voler solo un riparo per la notte. In realtà però quando i carabinieri della stazione di Cislago l’hanno trovato all’interno dell’abitazione vuota aveva già frugato armadi e cassetti.

Ieri si è concluso con un patteggiamento, la pena sospesa e il ritorno in libertà dell’arrestato quanto avvenuto mercoledì sera a Caronno Pertusella. Sentendo dei rumori provenire da una casa, notoriamente vuota, i residenti hanno dato l’allarme facendo accorrere una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Saronno.

I militari hanno trovato un 22enne originario della Libia in italia irregolarmente e senza fissa dimora. Oltre all’intruso nell’abitazione c’erano diversi locali a soqquadro ma anche le persiane forzate. Così per lo straniero sono scattate le manette, ieri giovedì 28 ottobre, si è tenuta la direttissima al tribunale di Busto Arsizio dove ha patteggiato una pena ad un anno e 4 mesi che è stata sospesa contestualmente alla liberazione del 22enne.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn