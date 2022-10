x x

SARONNO – Come ogni lunedì mattina il sindaco Augusto Airoldi, parlando ai microfoni di Radiorizzonti, ha fatto il punto sulla situazione dell’emergenza coronavirus in città.

“La situazione dopo il weekend non è cambiata molto, si discosta infatti di poco rispetto a sabato, con 234 cittadini attualmente positivi; erano 239 sabato e due settimane fa erano 290 – ha riepilogato il sindaco – Dunque, l’inversione di tendenza è confermata. Non sappiamo però se ciò dipenda da una riduzione ai minimi di questa drammatica pandemia, oppure se stiano incidendo le temperature sopra la media, che ci stanno aiutando. In ogni caso prendiamo atto del trend, è sicuramente una buona notizia”.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

31102022