SARONNO – L’hub vaccinale di via Parini a Saronno ha superato il traguardo delle 168 mila vaccinazioni. Lo ha riferito il sindaco Augusto Airoldi nella tarda mattinata odierna parlando ai microfoni di Radiorizzonti Fm 88.

“Questo il traguardo raggiunto dal nostro hub – ha rimarcato il sindaco – che questa settimana è aperto giovedi 3 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; venerdì 4 dalle 14 alle 18 e sabato 5 mattina a pomeriggio per le vaccinazioni anti covid. Ci si prenota sul portale di Regione Lombardia. Serve la prenotazione”.

Saronnesi a Mariano e Segrate

Ma non sempre i saronnesi riescono a prenotare a Saronno: in questi giorni è capitato che saronnesi siano stati mandati a Segrate o Mariano Comense: “Questo dipende da algoritmi applicati nella distribuzione delle prenotazioni, non possiamo come comune intervenire in alcun modo” ha rimarcato il sindaco.

Vaccinazioni anti-influenzali

All’hub anche le vaccinazioni anti-influenzali: “In questo caso gli appuntamento sono decisi dagli stessi medici, quindi per sapere se il proprio medico vaccina nel proprio ambulatorio oppure all’hub, bisogna chiederlo al proprio dottore” ha specificato Airoldi.

