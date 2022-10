x x

SARONNO – “L’Amministrazione saronnese ha destinato 203.000 euro per il sostegno economico di famiglie in difficoltà, sotto forma di un contributo “una tantum” a cui, coloro che risultano in possesso dei requisiti, possono accedere attraverso una domanda da presentare entro il 30 novembre prossimo”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale in merito al sostegno delle famiglie in difficoltà.

“In considerazione delle difficoltà che ancora perdurano – spiega l’assessore alle Politiche sociali, Ilaria Pagani – e che sono la conseguenza dell’emergenza sanitaria legata al Covid19, ma anche agli incrementi dei costi energetici e alla crescente inflazione connessa agli eventi bellici, abbiamo deciso di promuovere un sostegno concreto alle famiglie attraverso un contributo per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità”.

Per l’ammissione al contributo è richiesto un Isee familiare uguale o inferiore ai 26.000 euro, da allegare alla domanda che dovrà essere presentata entro il 30 novembre prossimo attraverso posta certificata oppure al Protocollo del Comune di Saronno. Ogni domanda ammessa otterrà un punteggio in base all’indicatore ISEE, al numero dei figli a carico, alla presenza di disabili nel nucleo familiare: la graduatoria determinerà la somma (o il numero di buoni spesa) spettanti ad ognuno dei beneficiari.

Un quarto dell’importo messo a bilancio dall’Amministrazione Airoldi verrà erogato, infatti, sotto forma di buoni spesa del valore di 20 euro l’uno da utilizzare presso gli esercizi convenzionati, il resto dell’importo costituirà la somma da suddividere ed assegnare come contributo economico. L’avviso completo di modulistica è stato pubblicato sul sito internet comunale nei giorni scorsi (Contributi finalizzati all’acquisto di generi alimentari – Comune di Saronno).

