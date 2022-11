Calcio 2′ cat, Asd Limbiate in recupero

x x

LIMBIATE – Neo-promosso in Seconda categoria, domenica scorsa il Limbiate è tornato alla vittoria, in casa 3-2 contro l’Oratorio Figino, con limbiatesi già in vantaggio dopo solo tre minuti grazie alla incornata vincente di Moratti, ed al ventesimo il raddoppio con Gallo messo in movimento da Ponti. E Figino comunque mai domo, che coglie una traversa ed accorcia le distanze nel finale di tempo. Nella ripresa il portiere di casa Cozzi para un calcio di rigore, poi il Figino centra anche una traversa e pareggia su colpo di testa. Ma al 40′ sugli sviluppi di un corner e Gallo a firmare la rete della vittoria.

Sono state sinora disputate otto giornata del girone di andata. Classifica, girone H di Como: Virtus Cermenate 20 punti, Bulgaro 19, Molinello 15, Itala 14, Novedrate, Cassina Rizzardi e Montesolaro 13, Atletico Schiaffino 12, Oratorio Figino 11, Usva San Francesco e Stella Azzurra Arosio 10, Limbiate 8, Varedo 6, Cascinamatese e Cesano Maderno 5, Polisportiva Cucciago 80 2.

