CERIANO LAGHETTO – La Frazione calcistica Dal Pozzo resta saldamente al comando della classifica di Terza categoria, domenica scorsa in trasferta ha battuto 1-0 (gol di Dezio) anche i locali del San Giuseppe Arese e dunque è già in “volata”, dopo le prime sette giornate di andata.

Ad Arese hanno giocato Barzanò, Osculati (capitano), Riccardi, Canti, Puzziferri, Pertile, Gueye, Corradini, Maggiore, Dezio, Zraidi. A disposizione: Arrighi, Cusato, Algeri, Tricarico, Borghi, Sevesi, Defendenti, Caldart, Panico. Si decide tutto al 13′ della ripresa: gran cavalcata di Gueye sulla sinistra che si invola in fascia, mette un filtrante per Maggiore, il quale davanti al portiere scarica su Dezio, che di freddezza infila in rete di sinistro.

Risultati e classifica

Altri risultati: Oratorio Passirana-San Luigi Pogliano 1-2, Mascagni-Rescada 1-3, San Lorenzo-Legnanese 1-3, San Vittore Olona-Nervianese 4-2, Virtus Sedriano-Legnarello 3-2, ha riposato San Giorgio. Classifica: Dal Pozzo 19 punti, San Giorgio 13, San Vittore Olona, San Giuseppe e Oratorio Passirana 12, Legnanese e Nervianese 10, Mascagni e Legnarello 9, Virtus Sedriano 6, San Lorenzo e San Luigi Pogliano 4, Rescalda 3.

(foto: il Dal Pozzo sul campo del San Giuseppe)

01112022