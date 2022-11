x x

VARESE – Mercoledì scorso a Varesevive di via Francesco l’inizio del cammino, per il consigliere regionale Samuele Astuti ed il Pd locale, che porterà alle regionali del 2023: “Le elezioni si stanno avvicinando, abbiamo bisogno di costruire un fronte comune che sia largo, inclusivo, ma che abbia chiara l’identità con cui presentarsi” dice Astuti. “Abbiamo bisogno di voltare pagina in Lombardia sui temi della sanità, dei trasporti, della formazione, e per farlo dobbiamo cominciare da capo” le parole di Astuti.

“Grazie a tutti coloro che hanno partecipato all’evento, eravate davvero tantissimi. Grazie a coloro che sono intervenuti, ai tanti giovani presenti, agli amministratori e a tutti quelli che si sono interessati alla sfida che si apre per le regionali. I temi della sanità, dei trasporti, del territorio, la scelta del candidato attraverso le primarie di coalizione, e il coraggio di affrontare e battere il centrodestra; questo il sale della serata – rileva il consigliere – In fine per non lasciare dubbi, l’ho detto più volte, Letizia Moratti non può essere la nostra candidata, perché se si candidasse due sarebbero i candidati di centrodestra, lei e Attilio Fontana”.

(foto: un momento della serata)

04112022