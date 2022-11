x x

LOMAZZO – Due incidenti l’altro giorno nel vicino comasco, sempre a Lomazzo: due persone sono rimaste contuse. Primo episodio alle 17.50 in via Lombardia dove si sono scontrate due automobili, una donna di 47 anni ha riportato lievi contusioni ed stata soccorsa dal personale della Croce rossa locale.

Alle 21.40 in via Ceresio altro tamponamento fra due auto: in questo caso è rimasta contusa una ragazza di 29 anni. Soccorsa dall’ambulanza della Croce verde di Fino Mornasco, è stata trasportata all’ospedale di Saronno. Anche in questo caso le forze dell’ordine si sono occupate dei rllievi del sinistro per chiarire con precisione l’accaduto e le eventuali responsabilità.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

04112022