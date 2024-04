Cronaca

SARONNO / MISINTO / ROVELLO PORRO – Incidente stradale la scorsa notte in viale Europa alla periferia di Saronno, alla rotatoria d’accesso allo svincolo autostradale di Origgio Uboldo della A9: alle 23.20 una automobile è uscita di strada. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa. E’ stato soccorso un ragazzo di 20 anni, trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Saronno, in condizioni comunque non preoccupanti.

A Misinto ieri alle 17 lungo la provinciale 152 per una caduta dalla bicicletta è stato soccorso un ragazzo di 15 anni: sul posto l’ambulanza della Croce rossa misintese che lo ha trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, per gli accertamenti medici del caso.

A Rovello Porro a mezzanotte in via Mazzini è stata investita una ciclista, una ragazza di 22 anni soccorsa dall’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese, con non gravi contusioni.

(foto archivio)

07042024)