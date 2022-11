x x

CISLAGO – Causa lavori di allargamento della via Vecchio Bozzente, il centro per la raccolta differenziata dei rifiuti lunedì 7 novembre rimarrà chiuso. Lo comunicano i responsabili della Amministrazione comunale cislaghese.

Le opere consentiranno di incrementare la sicurezza stradale, in una zona che risulta essere periferica ma comunque frequentata; e rientrano nel programma della municipalità per quanto concerne i lavori pubblici che interessano il territorio comunale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: un cantiere per opere pubbliche sul territorio del Saronnese. A Cislago sono in corso lavori di allargamento della via Vecchio Bozzente, e per questo motivo il centro per la raccolta differenziata dei rifiuti lunedì 7 novembre rimarrà chiuso)

04112022