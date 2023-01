x x

VARESE – A Campo dei fiori intervento oggi pomeriggio, 5 gennaio, da parte della stazione di Varese del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. La chiamata è arrivata poco dopo le 14.30. Un uomo di 51 anni che stava praticando parapendio è finito su un albero. Ha chiesto aiuto e la centrale ha attivato i tecnici del Soccorso alpino, i carabinieri ed i vigili del fuoco. Sul posto anche un medico del Cnsas. Un tecnico è salito sull’albero ed ha effettuato un ancoraggio, poi ha messo in sicurezza l’uomo, che è stato sganciato e poi calato a terra. L’intervento è finito intorno alle 17.30, con il rientro delle squadre.

Il ferito è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: un momento dell’intervento del Soccorso alpino a Campo dei fiori)

05012023