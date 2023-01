x x

SARONNO – “Le motivazioni con le quali il consigliere Giuseppe Calderazzo si è dimesso da tutti gli incarichi di partito siano da collegare alla fase congressuale che secondo lui non sta procedendo la direzione auspicata. Non concordiamo con la sua analisi e quindi non condividiamo la sua decisione”.

Inizia così la nota condivisa dal Pd di Saronno in merito all’uscita dal gruppo consiliare di Giuseppe Calderazzo.

“Ne consegue che non possa più far parte del gruppo consigliare del Partito democratico, ma questo non significa una presa di distanza dalla coalizione che ha condiviso il programma con cui è stato eletto il sindaco Augusto Airoldi da lui condiso e finora mai contestato. Pertanto da un punto di vista amministrativo il nostro primo cittadino dovra compiere un passaggio in più per verificare, di volta in volta, la condivisione degli argomenti da approvare”.

