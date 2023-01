x x

MILANO – “In linea con quanto stabilito e reso noto dal ministero della Salute comunichiamo i dati relativi alla situazione Covid in Lombardia alla data del 5 gennaio 2023”. Lo si legge in una nota dell’ente regionale. I numeri dei nuovi contagi anche questa settimana appaiono in lieve calo (in Lombardia sono stati registrati 16.033 nuovi casi), confermando il trend di questa prima parte di inverno. Ma aumenta ancora il numero settimanale dei decessi: negli ultimi giorni 234 persone, erano state 199 nella settimana precedente.

Ricoverati in terapia intensiva: 29 (-7 dalla settimana precedente);

Ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva): 1.000 (-165 dalla settimana precedente);

Dall’inizio della pandemia:

– Decessi: 44.922 (+234);

– Dimessi guariti: 4.004.298 (+29.136, erano stati 20.852 la settimana precedente);

– Tamponi totali: 44.407.322 (+121.970, settimana precedente 125.322);

– Casi totali positivi: 4.075.756 (+16.033, settimana precedente 16.236).

