SARONNO – C’è chi li ha prenotati da giorni per non rischiare di restare senza, chi ieri sera prima di rientrare è passato ad acquistarli, chi si è lasciato tentare da nuove versioni e chi, forse anche pensando ai ricchi menù delle feste ha rinunciato alla versione farcita nella speranza di ridurre un po’ l’apporto calorico. Tante scelte diverse ma una certezze oggi giorno dell’Epifania sulle tavole saronnesi a colazione, pranzo e merenda spopolano i cammelli di sfoglia.

La tradizione varesina è nota e la raccolta anche Laura Pacelli sul sito La cucina italiana: “La leggenda ricorda che dal varesotto passarono, secondo novelle locali, le reliquie proprio dei Magi rubate da Federico Barbarossa nella chiesa di Sant’Eustorgio a Milano. Nel loro cammino verso la Germania, furono portate all’arcivescovo di Colonia, facendo sosta proprio a Varese. Da questo aneddoto gli abitanti della città hanno ideato questi deliziosi dolcetti, la cui forma deriverebbe proprio dalla cavalcatura più conosciuta dei Re Magi (questi pare si spostassero anche con elefanti e cavalli), diventando la versione nobile di un dolce più antico e popolare, di frolla o persino di pane”.

La ricetta è semplice e consente, se preparata con il dovuto tempo e abilità, di avere un dolce di sfoglia croccante e luccicante. Negli ultimi anni si è diffusa la tendenza ad arricchire i cammelli di sfoglia con crema, panna o cioccolato ma sono in tanti anche quelli che li preferiscono semplici scegliendo piuttosto, in base alla golosità, le dimensioni.

Come detto negli ultimi giorni i cammelli di sfoglia, tipici del giorno dell’Epifania, hanno fatto capolino in pasticcerie e panifici saronnesi e c’è da scommettere che a fine giornata ne resteranno ben pochi invenduti.

