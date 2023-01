x x

SARONNO – Lutto per il mondo dello sport e del volontariato saronnese. Si è spento nelle ultime ore Lino Conti volto storico dell’Amor sportiva la società calcistica saronnese con sede alla Cassina Ferrara.

Ieri, venerdì 6 gennaio, appena la notizia è stata resa nota proprio la società ha voluto condividere un ricordo e un omaggio a chi per tanti anni ha lavorato dietro le quinte per permettere i piccoli di portare avanti la propria passione e per permettere ai calciatori della prima squadra di tenere alti i colori e la tradizione della società della Cassina.

“Te ne sei andato, in silenzio come più ti piaceva – si legge nella nota dedicata da Amor sulla pagina ufficiale – Non sei mai stato un “protagonista”, ma uno che c’era sempre e non lo dava a vedere! Dirigente, magazziniere tu c’eri sempre, borbottone ma sempre in prima linea. Le tue caramelle di liquirizia, caro Lino non le dimenticheremo mai! Te ne sei andato nello stesso giorno di Vialli, effettivamente i Campioni vanno sempre a braccetto!”

