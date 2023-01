x x

SOLARO – Probabilmente erano più persone e per riuscire ad entrare nella chiesetta di via San Pietro a Solaro si sono date decisamente da fare. Si sono impegnati anche una volta all’interno dell’edificio di culto dove hanno messo tutto a soqquadro. Sono comunque dovuti scappare a mani vuote perchè all’interno della chiesetta non hanno trovato nulla di valore da portare via.

E’ quanto successo qualche giorno fa in via San Pietro a Solaro. I ladri sono entrati in azione nottetempo. Si sono guadagnati l’accesso tagliando un pezzo dell’inferriata con un flessibile. Probabilmente uno è rimasto all’esterno a fare il palo ma del resto nessuno si è accorto di nulla neanche gli automobilisti di passaggio. L’effrazione è stata scoperta solo la mattina successiva.

Solo qualche giorno fa il furto di un portacandele, poi abbandonato dopo aver scassinato la cassetta in piazza Cattorini, nell parrocchia in centro ma considerando il modus operandi i due episodi non sembrano collegati.

