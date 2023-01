x x

SOLARO – E’ stato decisamente audace ma se ne è andato a mani vuote il ladro che prima di Natale ha preso di mira la parrocchia Santi Quirico e Julitta.

Il malvivente ha agito nel tardo pomeriggio quando il buio ha aiutato il suo blitz. E’ entrato in chiesa ha preso un portacandele ed è uscito portandolo con sè. Come se nulla fosse ha raggiunto la vicina piazza Cattorini e con calma ha scassinato la piccola cassetta dell’arredo sacro dove si raccolgono le offerte dei fedeli.

Deve essere rimasto decisamente amareggiato e contrariato quando aprendola si è accorto che era completamente vuota. Non gli è rimasto altro da fare che allontanarsi a mani vuote. Il furto è stato scoperto poco dopo quando il portacandele è stato recuperato e riportato nell’edificio di culto.

