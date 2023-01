x x

SARONNO – E’ stata prorogata dalla giunta la convenzione stipulata per il periodo 2018/2022 con l’associazione di promozione sociale “Centro Sociale Cassina Ferrara” per la gestione dei locali di proprietà comunale di via Prampolini 2.

L’Amministrazione comunale sta lavorando ad una nuova convenzione che mira a potenziare il ruolo del centro stesso come punto di riferimento per il quartiere, in un percorso di avvicinamento delle persone fragili attraverso progetti mirati e nell’ottica del coinvolgimento della cittadinanza per una partecipazione concreta alle attività del quartiere.

In attesa della stesura della nuova convenzione, è stato necessario prolungare l’attuale accordo al 30 settembre 2023, così da garantire una continuità di gestione del centro con la collaborazione di un’associazione che ha sempre svolto la sua attività con grande sensibilità e puntualità, divenendo una risorsa importante ed un esempio da replicare negli altri quartieri.

