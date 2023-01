x x

SARONNO – Tutte covid free le Rse di Saronno: nelle residenze anziani saronnesi non si registrano casi attivi di positività al coronavirus, in base ai dati che sono in possesso di Ats Insubria, che compie un costante monitoraggio al riguardo.

Nel recente passato c’erano stati alcuni lievi casi fra gli ospiti della casa di riposo svracomunale Focris di via Don Volpi, casi comunque generalmente asintomatici (fra anziani tutti vaccinati) mentre da tempo non si registrano nuovi casi nelle altre due strutture cittadine ovvero la casa di riposo Gianetti di via Larga e la casa di riposo Sant’Agnese di via Frua.

Nei giorni scorsi in tutta Saronno si è registrato un deciso decremento dei casi attivi.

(foto archivio: la casa di riposo Focris di Saronno)

