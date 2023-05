x x

SARONNO – E’ stata fissato al 30 giugno prossimo il termine per la presentazione delle domande relativamente alla manifestazione di interesse con cui l’Amministrazione saronnese cerca il partner per la gestione del centro sociale di via Prampolini.

La vecchia convenzione con l’associazione di promozione sociale “Centro Sociale Cassina Ferrara” che gestisce il centro da diversi anni è attiva fino al prossimo settembre ed è quindi necessaria la procedura pubblica per una nuova assegnazione. L’obiettivo, spiegano dal Comune, “è quello di mantenere e potenziare il centro stesso come punto di riferimento per il quartiere, in un percorso di avvicinamento delle persone fragili attraverso progetti mirati e nell’ottica del coinvolgimento della cittadinanza per una partecipazione concreta alle attività del quartiere”.

(foto: il centro sociale di Cassina Ferrara a Saronno)

