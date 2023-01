x x

LAZZATE – E’ successo ieri mattina alle 10.30 in via Vittorio Veneto a Lazzate: una matura cittadina ha sorpreso un paio di ladri che stava armeggiando attorno all’abitazione dei vicini, coraggiosamente si è fatta avanti per chiedere conto di quel che stavano facendo. I malviventi le hanno urlato di stare zitta ma vistisi ormai scoperti hanno rinunciato all’impresa. Sono rapidamente scappati a bordo di una automobile che era stata lasciata nelle immediate vicinanze.

Sull’accaduto sono adesso stati avviati gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale in servizio sul territorio)

