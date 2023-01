x x

SARONNO – Annunciato ieri, nella mattinata di mercoledì 11 gennaio, uno sciopero per i lavoratori del trasporto pubblico locale della Stie spa.

L’azienda di trasporti annuncia che l’agitazione, che riguarderà tutto il personale Stie, sarà svolta venerdì 13 gennaio e durerà quattro ore.

Verrà in ogni caso assicurato il servizio durante le fasce di garanzia stabilite dai vigenti accordi aziendali.

(foto di archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione